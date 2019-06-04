В Челябинске на заброшенной ЖД станции обнаружены артиллерийские снаряды

В Ленинском районе Челябинска на заброшенной железнодорожной станции обнаружили десять артиллерийских снарядов. На место выезжали экстренные службы.

Сообщение об опасной находке поступило на пульт Единой диспетчерской службы вечером третьего июня. На месте работали сотрудники южно-уральского линейного управления МВД России на транспорте, кинологи с собаками и ОМОН. Найденные предметы были осмотрены специалистами. Ими оказались корпуса от артиллерийских снарядов.

«Корпуса были со следами коррозии. Взрывчатых веществ они не содержали и угрозы не представляли», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Найденные корпуса от артиллерийских ракет изъяты и направлена на утилизацию.