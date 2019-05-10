В Челябинске на женщину напали с электрошокером

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые в День Победы напали на женщину с ребенком.

Происшествие произошло вечером девятого мая. К находящимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась женщина с просьбой о помощи.

«Она вместе со своим шестилетним сыном покупала продукты в одном из магазинов, расположенных по улице Чайковского. В помещение торговой точки зашли двое неизвестных молодых людей и начали громко выражаться нецензурными выражениями, а также угрожать ребенку электрошокером. После сделанного женщиной замечания, один из парней нанес ей несколько ударов шокером и ударил кулаком в область головы», - сообщили в пресс-службе Россгвардии.

Получив подробные приметы подозреваемых, росгвардейцы возле одного из жилых домов, расположенных на этой же улице, задержали двух ранее судимых жителей Челябинска.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции. Этот факт подтвердили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

«Данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМЫД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.