В Челябинске начался суд над бывшими высокопоставленными полицейскими, замешанными в афере с водкой

Сегодня, 21 марта в Центральном районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела о пропаже 940 тысяч бутылок водки, проходящей по другому делу в качестве вещественных доказательств.

На скамье подсудимых экс-начальник уголовного розыска Челябинска Рафаэль Усманов и бывший начальник СУ УМВД России по городу Челябинску Василий Потехин. Они обвиняются в организации и пособничестве в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.

Речь идет о хищении крупной партии контрафактного алкоголя со склада полиции Челябинска. Уголовные дела в отношении этих обвиняемых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. Вместе с ними по делу проходили Михаил Шестериков, Алексей Юсупов и Виктор Лебедев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в 2013-2014 годах Алексей Юсупов, занимая должность следователя следственного управления УМВД России по городу Челябинску, действуя по указанию начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Михаила Шестерикова при содействии бизнесмена Виктора Лебедева, сфальсифицировал ряд доказательств по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

Таким образом, были сокрыты следы незаконного сбыта изъятой по уголовному делу алкогольной продукции в количестве более 940 тысяч бутылок. После чего через местного жителя данный алкоголь был реализован на сумму более 11,6 миллиона рублей. Полученные от реализации алкоголя средства были переданы местному жителю и двум обвиняемым – организаторам преступления, то есть начальнику следственного управления Василию Потехину и начальнику уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Рафаэлю Усманову.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области и регионального управления ФСБ России.

Добавим, девятого ноября Центральный суд приговорил к трем годам условного срока начальника следственной части городского управления МВД Михаила Шестерикова, обвиняемого в продаже конфискованного алкоголя. При этом его освободили от наказания по амнистии, объявленной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.