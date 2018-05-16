В Челябинске наказан микрокредитор, атаковавший должников звонками

В Челябинске Ленинский районный суд приговорил к 20-тысячному штрафу микрокредитную организацию «Руген» за административное правонарушение по части первой статьи 14.57 УК РФ.

МКК «Руген» признана виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности в размере около сорока тысяч рублей. Взыскивая ее, работники нарушили две статьи федерального закона.

В первом случае они атаковали должника телефонными звонками. За два дня (в сентябре прошлого года) они позвонили мужчине на работу 34 раза: 20-го сентября - десять раз, 29-го - 24 раза. Таким образом, сведения о должнике и просроченной задолженности стали известны неопределенному кругу его коллег.

Второе правонарушение заключалось в звонках с телефона, который не был обозначен в договоре между кредитором и заемщиком в качестве контактного. Разбираясь с данным фактом, судебные приставы получили от МКК «Руген» ответ, что указанный номер им не принадлежит.

В зал суда представитель организации-нарушителя, зарегистрированного в качестве юридического лица в городе Оренбурге, не явился, тем не менее, суд рассмотрел протокол судебных приставов, поскольку «Руген» был надлежащим образом извещен о судебных слушаниях.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, за прошлые аналогичные правонарушения ООО «МКК «Руген» был не только признан виновным с назначением штрафа, но и заплатил заемщикам, пострадавшим от грязных оскорблений по телефону и в соцсетях, определенные денежные суммы в качестве компенсации за хамские действия своего работника.