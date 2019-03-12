В Челябинске накажут бизнесмена, поставившего под сомнение вред алкоголя

В Челябинске накажут рублем предпринимателя, поставившего под сомнение вред алкоголя. УФАС заинтересовала фраза в рекламе спиртного: «Но это не точно». За неточность формулировки бизнесмены грозит полумиллионный штраф.

Антимонопольная служба исследовала наружную рекламу магазина пива на Воровского, признав ее пропагандирующей спиртное, по обращению общественников из «Гражданского патруля». На вывеске торгового объекта под обязательной строкой «Употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью» в разрез с российским законодательством разместили примечание: «Но это не точно».

«Выражение имеет неоднозначный смысл, поскольку любое потребление алкоголя вредно для здоровья. В данной рекламе косвенно сообщается о безвредности алкогольной продукции, что является нарушением закона «О рекламе», - подчеркнули в УФАС по Челябинской области.

В целях выяснения общественного мнения антимонопольный орган провел интерактивный опрос, и 71 процент респондентов заявили, что фраза «Но это не точно» ставит под сомнение вредное воздействие алкоголя на организм человека.

По факту выявленного нарушения индивидуальному предпринимателю выдали предписание и возбудили в отношении него административное дело, сообщает «Гражданский патруль».