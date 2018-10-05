В Челябинске нарушитель тишины, мешавший соседям, напал на полицейского, прибывшего по вызову в многоквартирный дом на улице Грибоедова. Дебошира доставили в отдел полиции «Тракторозаводский» в ночь со второго на третье октября.

Придя в себя, молодой человек ужаснулся тому, что натворил. Он признал, что вел себя буйно, поругался с соседом и сотрудниками полиции, которые пытались его усмирить.

"Я очень сильно сожалею о своем поведении, так как это их работа, а я создал проблемы и им, и себе. Раскаиваюсь, чисто по-человечески раскаиваюсь", - сказал парень во время опроса в отделе полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, накануне дело было так. Прибыв на место происшествия, старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН капитан Илья Галдаков и водитель дежурной части прапорщик Александр Митрофанов установили правонарушителя. Им оказался ранее не судимый молодой человек 1994 года рождения. Парень был пьян и агрессивен, факт совершенного правонарушения отрицал.

Уже на улице челябинец попытался напасть на стража порядка. Участковый уполномоченный потребовал немедленно прекратить противоправные действия, однако пьяный горожанин его не послушал. На помощь коллеге подоспел дежурный водитель, которому в результате агрессивный парень причинил телесные повреждения. Более того, он попытался завладеть табельным оружием полицейского.

Участковый уполномоченный в соответствии с требованиями Федерального закона № 3-ФЗ от 2011 года «О полиции» еще раз потребовал прекратить противоправные действия и предупредил нарушителя о применении огнестрельного оружия. Последний проигнорировал законное требование полицейского, после чего участковый произвел один предупредительный выстрел в воздух. Лишь после этого молодой человек притих. Его доставили в районный отдел полиции.

Заявитель и очевидцы подтвердили тот факт, что парень громко слушал музыку, нарушая тишину и покой жильцов многоквартирного дома. В связи с этим полицейские составили в отношении него административный протокол за нарушение покоя граждан и тишины (требования статьи 13 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях"). Ночному меломану грозит административный штраф в размере от одного до пяти тысяч рублей.

За нападение на полицейского следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СК РФ по Челябинской области возбудил в отношении него уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.