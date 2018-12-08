В Челябинске не удалось замять наезд неадекватной мажорки на сотрудника ДПС

В Челябинске 15-летняя девушка на "Мерседесе", находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила сотрудника ДПС. Командир предложил "замять" дело, оформив пострадавшего как гражданское лицо. В связи с этим управление службы собственной безопасности регионального полицейского главка проводит проверку.

Сообщение об инциденте с сотрудником полиции Челябинска появилось в паблике "Омбудсмен полиции". В нем сообщается, что все произошло в ночь с 23 на 24 ноября, когда в областном центре проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Ночь".

"На автодороге «Меридиан» около половины пятого утра в районе рынка "Искра" водитель, находясь за управлением автомобилем Mercedes-Benz E-class 200, не выполнив законного требование об остановке, сбил инспектора батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску, который недавно аттестовался и даже ещё не прошёл ЦПП. Через два километра, в районе ЧГРЭС тот же водитель сбивает второго инспектора того же батальона полка ДПС", - говорится в сообщении.

По данным соцсети, буквально через километр водитель Mercedes-Benz E-class 200, не справившись с управлением, при повороте в районе улицы Каслинская, совершает наезд на дорожный знак "Объезд препятствия" и вылетает на клумбу.

"Далее просто дичь полная! Автомобиль из-за полученных повреждений дальше двигаться не может! Из-за руля выбегает девушка, а из пассажирского места выбегает молодой парень и пытаются скрыться. Их задерживают инспектора второго батальона полка ДПС по городу Челябинску. Далее выясняется, что за рулём находилась 15-летняя девушка под воздействием наркотических веществ и алкогольных напитков. То есть, накуренная и пьяная малолетка сбила двух инспекторов второго батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску", - говорится в сообщении соцсети "Обмудсмен полиции".

Также сообщается, что девушка, которая находилась за рулем, оказалась дочерью влиятельных фигур города Челябинска. Автомобиль оформлен на бабушку, которая приехала на место ДТП и забрала внучку.

"Командир полка был незамедлительно оповещён дежурной частью! Приказ командования полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску был такой, чтобы все молчали. ДТП с личным составом не оформлялось, это по приказу того же командования полка. Инспекторов без больничного отправили домой отлеживаться. У одного ушибы лица, у второго ушибы ног. «Мерс» забирают родители девушки на эвакуаторе и ничего как будто не было. Вопрос к вам, отцы командиры полка и лично к командиру нашего второго батальона! Вы вообще за своих бойцов или как? Какая-то пьяная и обкуренная малолетка сбивает ваших подчинённых, а вы так боитесь за свои кресла, что всё пытаетесь скрыть? И вопрос к инспекторам полка, а если вас так же собьёт пьяная мажорка, вы пойдёте домой отлёживаться? Господин генерал-лейтенант Сергеев, вы были в отпуске, но даже вас не решили тревожить докладом по этому поводу! Разберитесь в своём хозяйстве!",- говорится в сообщении в социальной сети.

Этот пост вызвал бурную реакцию среди пользователей.

"В очередной раз вытерли ноги о сотрудников. Везде кумовство-сватовство, коррупция. Не должно такое пройти бесследно. Пусть страна знает своих "героев". Фамилии этих родителей и малолетней преступницы в студию", - написал читатель под ником Судья Дредд.

"Настолько мерзко, что даже сказать нечего. Ребята, которых сбили, не должны молчать, не должны молчать их коллеги. И всю имеющуюся информацию направить в прокуратуру, но, полагаю, даже не в городскую. И СМИ привлечь. Всех купить денег не хватит", - считает Ксения Понедельникова.

"А вот интересно, когда такая пьяная малолетная тварь собьёт не рядового инспектора, а, скажем ребёнка начальника ГУ, тоже молчать будут?", - интересуется Алексей Чуковецкий.

Агентству "Урал-пресс-информ" прокомментировали произошедший инцидент в пресс-службе регионального полицейского главка. По их информации, все произошло не в ночь с 23 на 24 ноября, а 17 числа. И пострадали не два инспектора ДПС, а один. У него всего лишь рассечена бровь.

"В районе дома 115 по улице Новомеханической водитель автомобиля Мерседес Бенц совершил наезд на стоящий автомобиль Лифан, после чего с места совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся. Впоследствии данный водитель не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак «Объезд препятствия» напротив дома номер один по улице Каслинской. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, им оказалась 15-летняя девушка. Материалы по дорожно-транспортному происшествию были своевременно оформлены в установленном законом порядке", - сообщили в региональном полицейском главке.

Однако, как стало известно агентству "Урал-пресс-информ" из собственных информированных источников, командир полка ДПС все же попытался скрыть факт этого происшествие и предложил пострадавшему сотруднику полиции оформить произошедшее на гражданское лицо, чтобы страж порядка в этой аварии не фигурировал.

"Учитывая, что в данном ДТП пострадал сотрудник полиции, службой собственной безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе проверки будут даны оценки действиям руководителей городской Госавтоинспекции. Так, выявлен факт попытки укрытия чрезвычайного происшествия с личным составом со стороны одного из должностных лиц из числа руководства городского полка ДПС. В настоящее время, на период проведения проверки полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также агентству "Урал-пресс-информ" стало известно, что за рулем иномарки находилась дочка челябинского бизнесмена Ж. На него официально зарегистрировано два ИП. Учитывая то, что 15-летняя девочка действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. В настоящее время к административной ответственности по статье "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ" привлечена мать подростка.

Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Материал по данному факту направлен в следственное подразделение.

По завершении всех необходимых мероприятий материалы проверки будут направлены в Следственный отдел по Калининскому району города Челябинска Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области для принятия процессуального решения.