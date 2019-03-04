В Челябинске неадекватный уголовник бросался с ножом на прохожих

В Челябинске задержан ранее судимый местный житель, находящийся в розыске. Находясь в неадекватном состоянии, он бросался с заточенным тесаком на прохожих.

Сигнал на пульт частного охранного предприятия «Витязь» поступил в восемь часов вечера. Бойцы приняли сообщение о том, что в районе улицы Доватора неадекватный молодой человек бросается с ножом на прохожих. Люди в панике разбегаются, чтобы не стать жертвой хулигана. Прибывший экипаж задержал буяна.

«Да не знаю я ни про какой нож. Это анекдот какой-то», - сказал после задержания молодой парень.

«Как выяснилось по приезду полиции, молодой человек совсем недавно вышел на свободу, ранее отбывал срок за разбой. Он уже успел «засветиться» на свободе, и поэтому на момент задержания находился в розыске», - сообщили в пресс-службе частного охранного предприятия «Витязь».

При обыске у молодого человека полицейские нашли еще один заточенный тесак. Для чего с таким арсеналом он вышел на улицу выясняет следствие.

«В отделе полиции «Советский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.