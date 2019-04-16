В Челябинске немой уголовник чуть не оторвал прохожей уши

Полицейские Челябинска задержали уличного грабителя, который сорвал с золотые сережки с местной жительницы. В ходе обыска стражи порядка обнаружили и другие украшения и теперь ждут заявлений от потерпевших.

В дежурную часть полиции Тракторозаводского района обратилась 52-летня местная жительница, которая сообщила, что на улице на нее напал неизвестный мужчина, который сорвал с нее золотые цепочки, повредив при этом мочки ушей. Стоимость украшений женщина оценила в 20 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его задержали. Им оказался ранее судимый за грабежи немой житель Челябинска. Избавиться от сорванных с женщины сережек он не успел. При обыске у него дома полицейские обнаружили и другие украшения. У стражей порядка есть основания полагать, что жертв, пострадавших от этого человека, много.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«В результате работы с подозреваемым полицейские установили его причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений, совершенных им на территории города Челябинска в период с марта по апрель текущего года. По данным фактам ранее в отделах полиции «Тракторозаводский» и «Курчатовский» были возбуждены уголовные дела по фактам грабежей. У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению других аналогичных преступлений», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Челябинцам, пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим свидетелями его противоправных деяний, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 02, 265-02-00 или 266-14-14. Также их ждут непосредственно в районных отделах полиции. Заявления принимаются круглосуточно.