В Челябинске около завода обнаружены застреленные собаки

В Челябинске около территории Электродного завода обнаружены две застреленные собаки. Прокурор возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В полиции Металлургического района обратился местный житель, который сообщил о том, что вблизи территории завода в Металлургическом районе Челябинска обнаружены трупы двух собак.

«В рамках проведенной проверки установлено, что смерть собак наступила в результате сквозных обширно проникающих ранений грудных клеток огнестрельного характера с повреждением жизненно важных органов», - сообщили в прокуратуре региона.

По указанию прокуратуры района возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль