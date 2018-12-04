В Челябинске осудили ученого за то, что он украл из областного музея кусок метеорита

Во вторник, четвертого декабря, в Центральном районном суде Челябинска был вынесен судебный приговор жителю города, который похитил фрагмент метеорита весом в 2,5 килограмма. Кража была совершена в прошлом году и силовики быстро нашли злоумышленника.

Судья Центрального района признал ученого-коллекционера виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. И вынес свое решение – назначить наказание Сергею Колисниченко в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Изъятый во время розыска и следственных действий фрагмент метеорита, который все это время был вещественным доказательством, по решению суда в ближайшее время будет возвращен на свое место в Государственный исторический музей.

Напомним нашим читателям, что утром 15 февраля 2013 года космическое тело упало в озеро Чебаркуль, разбросав во время падения свои осколки. Через полгода екатеринбургская компания достала обломок болида, который потом взвесили. При этом весы на отметке 450 килограммов сломались. Окончательный вес метеорита оказался 650 килограммов.

Приговор не вступил в законную силу.