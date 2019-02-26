В Челябинске осужден главарь банды, которая грабила ювелирные магазины по всей России

В Челябинске вынесен приговор в отношении главаря банды, которая ограбила ювелирные магазины и ломбарды в разных городах России на сумму более 20 миллионов рублей. Иван Веденяпин проведет десяти лет в колонии строго режима.

Сегодня, 26 февраля Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 28 - летнего Ивана Веденяпина из Варненского района, являющегося главой фермерского хозяйства. Он обвинялся в бандитизме, грабежах и разбоях.

По версии следствия, пятеро ранее судимых жителей Челябинской области создали банду для нападения на ювелирные магазины. В их числе был и обвиняемый Иван Веденяпин. Первое преступление было совершено в марте 2013 года. Преступники ограбили ООО «Фианит-Ломбард». Сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей.

После этого, чтобы совершать более дерзкие нападения, бандиты объединились в устойчивую вооруженную группу. Ее главарем стал Иван Веденяпин. Все преступления тщательно планировались, роли участников были четко распределены. Перед преступлениями грабители тщательно изучали обстановку в ювелирных магазинах, узнавали о наличии или отсутствии охраны. Для маскировки внешности использовали маски, а для устрашения и подавления сопротивления - обрез охотничьего ружья.

В период мая 2013 года по июнь 2015 года обвиняемый, действуя в составе устойчивой вооруженной организованной группы, совершили девять разбойных нападений на ломбарды и ювелирные магазины, расположенные в городах Магнитогорск, Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Южноуральск, Курган. Всего злоумышленники похитили 4566 ювелирных изделий на общую сумму свыше 22,7 миллиона рублей. Бандиты были задержаны в 2017 году сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«В ходе предварительного расследования с обвиняемым Веденяпиным в установленном законом порядке заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания. Из существа предъявленного Веденяпину обвинения по некоторым эпизодам государственным обвинителем исключен квалифицирующий признак разбоя, совершенного с применением оружия. В остальной части квалификация содеянного поддержана в полном объеме», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Ивану Веденяпину назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав осужденного компенсировать им материальный ущерб в размере более 17,5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 12 февраля был вынесен приговор еще одному участнику этой банды – Андрею Зотову. Он десять лет проведет в колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении других членов банды в настоящее время рассматриваются в Челябинском областном суде.