В Челябинске отвалившееся у иномарки колесо едва не убило пешехода

В Челябинске у иномарки на ходу отвалилось колесо. Оно отлетело в женщину, стоящую на остановке.

ЧП произошло 23 мая на улице Горького.

«У автомобиля Хонда при движении произошло отсоединения колеса. В результате оно выкатилось на полосу встречного движения и повредило двигающейся автомобиль Лада Ларгус. После этого колесо изменило траекторию движения и совершило наезд на пешехода, стоящего на трамвайной остановке», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Женщина получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция города Челябинска, напоминает, что самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля недопустимо и порой приводит к трагическим последствиям.