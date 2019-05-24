В Челябинске отвалившееся у иномарки колесо едва не убило пешехода
В Челябинске у иномарки на ходу отвалилось колесо. Оно отлетело в женщину, стоящую на остановке.
ЧП произошло 23 мая на улице Горького.
«У автомобиля Хонда при движении произошло отсоединения колеса. В результате оно выкатилось на полосу встречного движения и повредило двигающейся автомобиль Лада Ларгус. После этого колесо изменило траекторию движения и совершило наезд на пешехода, стоящего на трамвайной остановке», - сообщили в ГИБДД Челябинска.
Женщина получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
Госавтоинспекция города Челябинска, напоминает, что самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля недопустимо и порой приводит к трагическим последствиям.