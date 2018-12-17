В Челябинске пара сожителей осуждена за истязание ребенка

На основании представленных прокурором доказательств Советским районным судом Челябинска вынесен приговор в отношении 29-летней местной жительницы и ее 32-летнего сожителя. Они систематически наносили побои и совершали насильственные действия в отношении 10-летней дочери женщины.

Мужчина систематически наносил девочке удары рукой по голове, оскорблял. Он также бил ее скрученной в трубку тетрадкой по лицу, с силой хватал за руки и толкал. Кроме того, сожители наносили девочке удары по телу резиновой хлопушкой для ковров. Сама мать также била ребенка ремнем с металлической пряжкой и металлическим поводком. При этом, у сожителей также есть совместный полуторагодовалый ребенок. Но ее они не трогали. Вод «горячую» руку попадала только дочь женщины от другого брака.

«Таким образом мать девочки ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию дочери, что сопровождалось жестоким обращением с потерпевшей. Она не осуществляла должный уход за дочерью, контроль за состоянием ее здоровья, допуская пренебрежительное, жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение по отношению к своему ребенку со стороны постореннего лица»,- сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За жестокого обращение с ребенком суд приговорил сожителей к условному сроку. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, женщине – в виде трех с половиной. Также рассматривается дело о лишении ее родительских прав.