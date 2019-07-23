В Челябинске парни устроили массовую драку с «розочками»

Двух человек госпитализировали в больницу после массовой драки в Челябинске. В ход шли не только кулаки, но и «розочки» от бутылок.

Конфликт, а затем драка произошла между группой молодых людей, которые вместе пришли в один из продуктовых павильонов, расположенных на северо-западе Челябинска. Между двумя парнями произошел конфликт. Отношения они стали выяснять, нанося удары друг по другу «розочками» от бутылок. Затем к драке присоединились еще три человека.

Продавец, наблюдавшая за массовой дракой, нажала «тревожную» кнопку.

«На место происшествия выехали бойцы ЧОП «Витязь». Они разняли дерущихся. Двум парням понадобилась помощь врачей. С места ЧП их увезли на машине скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Еще три участника конфликта поехали в отделение полиции.

«Данное сообщение в отделе полиции «Курчатовский» зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. Участковый уполномоченный устанавливает все обстоятельства произошедшего», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуально решение.