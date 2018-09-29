В Челябинске перевернулся лихач на легковушке

Лихач на иномарке едва не спровоцировал серьезное ДТП в Челябинске. Его машина вылетела с оживленной трассы и перевернулась.

Авария произошла сегодня, 29 сентября, на пересечении улицы Мастеровой и Свердловского тракта. Водитель автомобиля "Черри Тиго" не справился с управлением, врезался в огрождение и перевернулся. В результатет ДТП никто не пострадал.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в региональном полициейском главке.

Сотрудникам ГИБДД также предстоит выяснить находился ли водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения.

Это далеко не первая авария с "перевертышами" в Челябинской области. Так, 12 июля на трассе в Сосновском районе перевернулся пьяный водитель.

В Сосновском районе Челябинской области (возле поселка Саккулово) сегодня, 12-го июля, также перевернулся легковой автомобиль. Водитель не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, перевернулся. Установлено, что автомобилист был изрядно пьян. Он не пострадал.

13 июля в Челябинске во дворе дома №14 по улице Лизы Чайкиной так же перевернулась иномарка «Фольксваген Поло», за рулем которой находилась женщина. Автоледи, уложившая свою машину «на лопатки», также не пострадала.