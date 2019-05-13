В Челябинске пешеход избил водителя-инвалида из-за того, что тот не в том месте остановил свой автомобиль.

Драка между водителем автомобиля и пешеходом завязалась на остановке «Цвиллинга». Молодой водитель-инвалид остановился для того, чтобы пропустить пешеходов, которые готовились к посадке на трамвай. Но одному из переходивших дорогу не понравилось то, где остановилось транспортное средство.

«Машина перекрыла дверь в трамвай и тот подошел к водителю машины и оскорбил его, а после этого ударил его через открытое окно рюкзаком по лицу и зашел в трамвай», - рассказывает один из очевидцев конфликта.

Обескураженный произошедшим молодой человек поспешил за дебоширом.

«Там между нами произошел конфликт. Я ударил водителя по лицу, он потерял сознание и выпал из трамвая. Я испугался и побежал», - рассказал участник потасовки.

Свидетелями всего происходящего стал проезжающий мимо экипаж группы быстрого реагирования ЧОП «Витязь». Бойцы оперативно отреагировали на ситуацию. Они задержали беглеца. Он был передан сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Центральный» данное происшествие зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.