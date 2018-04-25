В Челябинске по факту жестокого убийства хаски возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства собаки породы хаски, произошедшего девятого апреля на берегу реки Миасс. Возбуждения уголовного дела потребовала региональная прокуратура, проведя проверку по сообщениям СМИ.

«Установлено, что в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску зарегистрировано сообщение об обнаружении на набережной Миасса мужчины, который разделывал собаку», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Проведение процессуальной проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ находилось в надзорном ведомстве на контроле.

«После проведения комплекса необходимых проверочных мероприятий в отделе полиции «Калининский» по требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», молодой мужчина снял с хаски шкуру и повесил. Его сразу задержали, своего поступка он не скрывал. Спокойно рассказал, что ему была нужна шкуру собаки.

Проверка показала, что убийцей собаки является гражданин Казахстана, нарушивший правила режима пребывания на территории России. В связи с этим стражи порядка поместили его в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства регионального полицейского Главка.