В Челябинске под предлогом оказания услуг по вывозу ТКО похищено более миллиона рублей

Челябинские перевозчики незаконно обогатились на сумму, превышающую миллион рублей. Результатом ненадлежащего исполнения обязательств по размещению собранных отходов на полигонах, включенных в государственный реестр, стало уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", уголовное дело по факту мошеннических действий организаций, оказывающих услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, вчера, 29 октября, возбудило следственное управление УМВД России по городу Челябинску - на основании материалов прокурорской проверки.

Напомним, по поручению прокурора Челябинской области прокуратура города проводит проверку соблюдения федерального законодательства в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок южноуральской столицы.

"Предоставляя недостоверную информацию об оказанных услугах, неправомерно снизив издержки, связанные с необходимостью размещения отходов на объектах, включенных в реестр, перевозчики незаконно сберегли полученные от граждан денежные средства в размере более одного миллиона рублей", - отметила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Она подчеркнула, что ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.