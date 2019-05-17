В Челябинске подросток не смог дать отпор рецидивисту

В Челябинске уголовник запугал 16-летнего школьника и забрал у него дорогой сотовый телефон. Преступника задержали, а украденный мобильник полицейские найти пока не могут.

В дежурную часть отдела полиции Калининского района обратилась мама 16-летнего подростка, которая рассказала, что, когда ее сын шел по Ленинградскому мосту, к нему подошел незнакомый мужчина, запугал его и забрал у него Айфон стоимостью 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска районного отдела полиции установили личности подозреваемого и задержали последнего на территории города Челябинска. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Похищенный мобильник задержанный успел сдать в ломбард, из которого его уже кто-то выкупил.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.