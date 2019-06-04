В Челябинске полковник Шутов, живший за счет именитых спортсменов, получил нешуточное наказание

Бывший начальник спортивной команды Уральского военного командования ВВ МВД России полковник Дмитрий Шутов, длительное время живший за счет своих спортсменов, за денежные махинации получил семь лет исправительной колонии общего режима и лишился почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Дмитрия Шутова, возглавившего спортивную команду в августе 2010-го года и оказавшегося на скамье подсудимых вслед за уже осужденным тренером этой же команды Юрием Воробьевым, судил Челябинский гарнизонный военный суд, назначивший ему также полумиллионный штраф.

Гражданский иск ФГКУ «Управление Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации» к Дмитрию Шутову на сумму два миллиона 44 тысячи 500 рублей в качестве возмещения причиненного имущественного вреда суд удовлетворил в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», органами предварительного следствия полковник обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, - по части четвертой статьи 159 УК РФ. По первому эпизоду ущерб от действий Шутова составил 16 миллионов 370 тысяч рублей. По второму - два миллиона 681 тысячу. По третьему эпизоду - два миллиона 92 тысячи рублей.

Потерпевшими по уголовному делу, поступившему в суд в 119-ти томах, проходили 33 человека, в числе которых - олимпийский чемпион и многочисленные призеры мировых и европейских первенств.

Дмитрий Шутов был взят под стражу в зале суда, сразу после оглашения приговора, который судья зачитывал два дня: 30-31-го мая.

Вместе с подчиненным ему тренером Воробьевым предприимчивый полковник длительное время прибирал к рукам деньги, предназначавшиеся военнослужащим-спортсменам. Денежные средства причитались военным в качестве заработной платы, премий, материальной помощи, единовременного денежного вознаграждения по итогам года и иных выплат (речь о служебных командировках, в которые спортсмены - «благодаря» старшим товарищам - не ездили).

Шутову в деятельности организованной преступной группы принадлежала руководящая роль - как и инициатива в ее создании. Он вовлек Юрия Воробьева, являющегося жителем Челябинска, в махинации с денежными средствами в период до декабря 2011-го года.

Воробьев под общим руководством Шутова путем обмана и злоупотребления доверием спортсменов получал за них карты воинских частей, а также снимал с их банковских карт, находившихся в его владении с декабря 2011-го по апрель 2016-го года, денежные средств. Деньги, причитавшиеся спортсменам в качестве заработной платы, премий, материальной помощи, единовременного денежного вознаграждения по итогам года, злоумышленники похищали полностью или частично.

Чтобы не потерять доверие подопечных, оставшиеся после похищения денежные средства Воробьев возвращал спортсменам в качестве якобы начисленных. При похищении полагающихся военнослужащим-спортсменам денег в полном объеме Воробьев под различными предлогами должен был убедить их в том, что выплаты им не положены вовсе. Деньги своих жертв Воробьев после похищения передавал Шутову.

Шутов исключил присутствие на службе военнослужащих спортсменов - они освобождались от прохождения военной службы для постоянного участия в тренировочных сборах, соревнованиях и непрерывного совершенствования своей спортивной подготовки, что делало их пребывание в частях невозможным.

Перед руководством Уральского регионального командования Шутов создавал видимость того, что военные ездят в служебные командировки. В реальности военнослужащие спортсмены ни в какие командировки для участия в соревнованиях не ездили. Однако деньги на поездки им перечислялись (как на дорогу, так и на проживание в гостиницах).

Юрий Воробьев был осужден 25 декабря 2017 года. Челябинский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Дмитрию Шутову 51 год, на службе он с 1984-го года. Женат, образование высшее, ранее не судим. Проживал в Екатеринбурге. Во время судебного процесса находился под подпиской о невыезде.