В Челябинске постоянный покупатель пытался зарезать продавца

В Челябинске постоянный покупатель с ножом напал на продавца овощного киоска. Он нанес женщине несколько ударов и забрал всю выручку

В дежурную часть отдела полиции Тракторозаводского района поступило сообщение из местной больницы, что к ним обратилась 46-летняя женщина с ножевыми ранениями и травмами головы. Она рассказала, что работает продавцом в овощном киоске и на нее совершил нападение постоянный клиент. Он избил ее и нанес ей несколько ударов ножом. После этого мужчина забрал из кассы все выручку, а это 13 тысяч рублей, и скрылся.

У продавца хватило сил дойти до больницы и обратиться за помощью к медикам.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные районного отдела полиции по «горячим следам» установили личность подозреваемого и задержали его в одной из квартир жилого дома, расположенного недалеко от места совершенного преступления», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.