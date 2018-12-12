В Челябинске повредили газопровод строительным мусором

Специалисты аварийно-диспетчерской службы компании «Челябинскгоргаз» устранили повреждение газопровода в пойме реки Миасс, возникшее после сброса строительного мусора. Работы в районе улиц Братьев Кашириных и Краснознаменная проведены оперативно, без отключения потребителей.

Сообщение о запахе газа вдоль поймы реки Миасс в аварийно-диспетчерскую службу АО «Челябинскгоргаз» поступило накануне днем, 11 декабря. Оперативно прибыв на место и обследовав газопровод и сооружения на нем, газовики обнаружили загазованность возле запорного устройства в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной, охранная зона которого оказалась завалена строительным мусором.

После разбора завала выяснилось, что при сбросе строительного мусора и грунта неустановленными лицами было повреждено запорное устройство продувочной свечи на подземном газовом кране.

«Чтобы не приостанавливать подачу газа 14-ти предприятиям и двум жилым домам, которые попадали в зону отключения, решено было применить технологию замены запорного устройства со снижением давления. Вечером этого же дня аварийно-восстановительные работы были завершены, давление газа в сети восстановлено», - рассказал начальник Центральной аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» Сергей Ежов.