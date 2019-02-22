В Челябинске при пожаре угарным газом надышались беременная женщина и дети. Потребовалась эвакуация жителей

В Челябинске вчера, 21 февраля, около полуночи случился пожар в квартире на восьмом этаже десятиэтажного дома в Металлургическом районе, где компания взрослых распивала спиртные напитки. Угарным газом надышались хозяин жилища, принимавший гостей (он позвонил на городской пульт «101» и попросил о помощи), беременная женщина и двое детей: пятнадцатилетний подросток и восьмимесячный младенец.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия (на этом им потребовалось всего четыре минуты), из квартиры валил густой дым. Находившиеся в квартире люди успели покинуть горящее жилище. Огнеборцы, забежавшие в подъезд, обнаружили погорельцев на третьем этаже высотки.

Хозяина жилища, беременную горожанку и двоих детей с места происшествия доставили в больницу. К счастью, пострадали они не сильно, всех отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

Параллельно с тушением пожара огнеборцы выводили на свежий воздух жильцов других квартир многоэтажки. Всего эвакуировали 15 человек, в том числе четверых детей.

Как сообщили в челябинском пожарно-спасательном гарнизоне, в квартире, где «гуляли», взрослый сын (он вызвал помощь) живет вместе со своей пожилой мамой - у бабушки на момент пожара находились двое внуков. Еще и знакомые в гости пришли.

Оказалось, что пожар, которому присвоили ранг 1 БИС, начался из-за холодильника (по предварительным данным, случилось короткое замыкание электрооборудования). Техника заискрилась, квартира стала очень быстро наполняться дымом. Взрослые, у которых отсутствовали элементарные знания о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, запаниковали и не смогли потушить пламя, позволив огню разгореться.

По данным управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, пожар в многоквартирном доме был ликвидирован в 00 часов 51 минуту.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, полицейские, коммунальщики и скорая помощь (42 человека и 13 единиц техники).

Фото регионального управления МЧС России