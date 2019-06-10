В Челябинске при выходе из трамвая пострадала пенсионерка

В Челябинске при выходе из трамвая серьезно пострадала пожилая женщина. В результате движение трамваев в сторону Ленинского района было остановлено на час с небольшим.

Как сообщает городское управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, 81-летняя горожанка травмировалась при выходе из салона трамвая, следовавшего в направлении улицы Чистопольской. ЧП произошло у остановки в Ленинском районе в минувшую пятницу, седьмого июня, в обеденное время.

На место прибыли сотрудники МЧС, полицейские и сотрудники скорой помощи. Пожилую женщину госпитализировали в больницу с ушибом грудной клетки, ссадинами предплечья и подозрением на сотрясение головного мозга в состоянии средней тяжести.

Движение электротранспорта было восстановлено спустя час после происшествия.