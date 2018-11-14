В Челябинске приемщику металла сдали охотничье ружье

В Челябинске приемщику металлолома сдали охотничье ружье. Перевести его незаметно к нему попросил знакомую, которая попалась в руки полиции

Сотрудники ГИБДД Челябинска, находясь на улице Бурденюка, остановили для досмотра иномарку. За управлением которого находилась 33-летняя женщина и ее пассажирка.

В ходе досмотра автомобиля дорожные стажи порядка обнаружили в багажнике машины сверток с оружием.

«Женщины пояснили, что данный сверток им передал знакомый, работающий на пункте приема металла, с просьбой перевести этот предмет по адресу его проживания. Для дальнейшего разбирательства женщины и автомашина были доставлены в полицию. Личность владельца свертка была установлена. Им оказался ранее не судимый местный житель. В соответствии с заключением эксперта, изъятый предмет является обрезом охотничьего двуствольного ружья, пригодным для производства выстрелов», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех.