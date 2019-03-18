В Челябинске продавец лишилась всей выручки, оставив ее под носом у воришки

В Челябинске ищут вора, похитившего выручку продуктового магазина: продавец сама оставила деньги под носом у воришки.

Инцидент произошел в продуктовом магазин «Солнечный», расположенный по адресу Марченко, 22. Продавец приготовила выручку, чтобы сдать ее инкассаторам. Это видел молодой человек, который зашел в магазин. В этот момент девушку отвлекла старушка, которая попросила взвесить колбасы. Она положила пакет с деньгами за прилавок и пошла обслуживать покупательницу. Парень тут же взял его положил в карман куртки и спешно покинул торговую точку. Добычей вора стали 40 тысяч рублей.

Момент кражи попал в поле зрения камеры наружного наблюдения. Кадры преступления изучают сотрудники полиции.

В отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 «Кража». Сейчас полицейские ищут вора.