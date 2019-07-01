В Челябинске прогиб бесправный мотоциклист

В Челябинске бесправный мотоциклист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. От полученных травм он погиб на месте, его пассажир доставлен в реанимацию.

Авария со смертельным исходом произошла 30 июня на улице Ключевой. 37-летний мужчина, управляя мотоциклом Кавасаки, врезался в бетонное ограждение.

«Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Мужчина не имел водительского удостоверения категории «А» для управления им», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а пассажир был госпитализирован в бессознательном состоянии.