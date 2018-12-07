В Челябинске проверяющие сняли с продажи опасные продукты

В Челябинске три торговки на Комсомольском проспекте возле дома №36 продавали сало и рыбу с нарушением ветеринарно-санитарных правил.

На свою беду женщины попались на глаза проверяющим органам – сотрудники регионального Россельхознадзора под защитой полиции как раз проводили рейд, направленный на борьбу с незаконной торговлей продукции животного происхождения.

В результате проверяющие пресекли продажу 48 килограммов потенциально опасных животноводческих продуктов. Так, одна из женщин торговала пятью килограммами свиного соленого сала, ее соседка приготовила для покупателей 18 килограммов свежемороженой рыбы. Третья челябинка также продавала рыбу – на импровизированном прилавке своего покупателя дожидались 25 кило замороженной продукции.

Нарушительницам ветеринарного законодательства РФ сотрудники Россельхознадзора вынесли постановления о привлечении к административной ответственности по части первой статьи 10.8. КоАП РФ (виновным грозит штраф в размере от пятисот рублей до одной тысячи).

Торговки сняли товар с реализации. И в присутствии проверяющих собственноручно облили свои сало и рыбу белизной.

«Продукция признается недоброкачественной и опасной, если на нее отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность, если продукция не имеет установленных сроков годности, маркировки. Такая обезличенная продукция подлежит изъятию из оборота, утилизации или уничтожению», - напомнила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Фото регионального Россельхознадзора