В Челябинске психбольной насмерть забил свою сестру
Житель Челябинска направлен на принудительное лечение за убийство сестры. Шансов выжить у девушки не было.
На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курчатовский районный суд Челябинска вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении 18-летнего местного жителя, совершившего убийство.
«Установлено, что 16 октября 2018 года молодой человек, страдающий психическим расстройством, находясь в квартире по улице Чичерина, на почве личной неприязни к своей сестре, не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, будучи неспособным руководить ими, нанес молотком, сковородкой и ножом многочисленные удары девушке в различные части тела», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Суд признал молодого человека виновным, освободил от наказания в связи с болезнью и назначил принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.