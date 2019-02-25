В Челябинске пьяная тетя не усмотрела за племянниками - малыши снова подожгли дом

В Челябинске нетрезвая тетя не уследила за двумя племянниками двух и пяти лет - малыши подожгли дом.

Малыши нашли зажигалку и решили проверить, как горит скатерть. Ткань вспыхнула моментально - огонь начал распространяться по квартире. Родителей мальчиков дома не было.

Старший испугался и побежал за помощью к соседу. Мужчина успел вывести из квартиры его двухлетнего брата и вызвал пожарную охрану. Прибывшие огнеборцы обнаружили на диване спящую женщину (она была пьяной) и вывели ее на свежий воздух. Детей в лечебное учреждение для обследования забрали врачи скорой медицинской помощи.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском пожарно-спасательном гарнизоне, тушить злополучную квартиру на Барбюса из-за детских шалостей уже приходилась. Так, в ноябре прошлого года, также в полдень, пожарные боролись с огнем в жилище первый раз.

Тогда вместе с детьми дома находился дедушка, который употреблял спиртные напитки. Мужчина не усмотрел за внуками, которые также баловались зажигалкой и подожгли вещи в этой же (!) комнате. Подоспевшим пожарным пришлось оказывать обоим мальчишкам реанимационные мероприятия. Благодаря профессионализму спасателей, длительное время выполнявшим искусственное дыхание, обоих детей удалось спасти. Затем уже медицинские работники в стационаре восстанавливали здоровье маленьких братьев.

В настоящее время в главном управлении МЧС России по Челябинской области готовится информационное сообщение по данной семье, которое будет направлено сразу в несколько адресов: городскую администрацию, отдел социальной защиты и полицию. Сотрудники государственного пожарного надзора сегодня, 25 февраля, попытаются призвать к ответственности взрослых членов этой семьи - побеседуют с ними и проведут дополнительное обучение мерам пожарной безопасности.

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области