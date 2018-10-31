В Челябинске пьяные скинули тело убитого собутыльника на головы прохожих

В Челябинске местный житель убил случайного знакомого, а собутыльники скинули его труп на головы прохожих.

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

«Обвиняемый в феврале 2018 в ходе распития спиртного в компании сожительницы, друга и малознакомого лица, с которым познакомился в магазине при покупке спиртного, учинил с последним ссору, в ходе которой нанес удар ножом в шею потерпевшего. После убийства сожительница и друг обвиняемого, убедившись, что гость признаков жизни не подает, выбросили труп с третьего этажа на глазах у прохожих», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении сожительницы и друга осужденного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений».

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Калининского района.