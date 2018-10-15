В Челябинске пьяный клиент повредил таксисту машину. Агрессивного горожанина доставили в полицию.

ЧП произошло в ночь с 13 на 14 октября. Наряду вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинской области поступило сообщение из дежурной части отдела полиции «Металлургический» о том, что во дворе дома №7 по улице Часовой драка.

К прибывшим на место ЧП сотрудникам Росгвардии обратился водитель такси и рассказал, что он приехал на вызов, но после того как заметил, что молодые люди находятся в состоянии опьянения и агрессивно настроены, отказался выполнять заказ.

«В результате конфликта один из потенциальных клиентов нанес несколько ударов ногой по кузову автомобиля такси, повредив заднее крыло и переднюю пассажирскую дверь транспортного средства, после чего скрылся в неизвестном направлении. Росгвардейцы, получив приметы хулигана, принялись отрабатывать близлежащую территорию», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Буйного челябинца бойцы задержали уже через несколько минут. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он передан полицейским.

«По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.