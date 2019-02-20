В Челябинске пьяный мужчина избил ребенка

В Металлургическом районе Челябинска пьяный мужчина напал на ребенка. Полиция по данному факту проводит проверку.

Инцидент произошел 19 февраля на улице Пети Калмыкова, между домами 11 «а» и 11 «б». Нападение на ребенка сняла на камеру мобильного телефона местная жительница, которая была на прогулке со своим сыном. На кадрах видно, что мужчина нападает на мальчика и пытается куда-то его утащить. Он валит ребенка в снег и хватает за шею.

«Это был какой-то кошмар! Он хватал мальчика, порядком повалял в снегу, хватал за шею, пытался унести. Мальчик звал на помощь. В последнее время часто вижу людей в алкогольном опьянении в районе этих улиц! Вот откуда такие личности берутся? Будьте бдительны, берегите себя и детей! Не проявляйте равнодушие к чужим бедам! Вмешалась в эту ситуацию, Слава Богу, что с мальчиком все хорошо. Для подстраховки подсняла видео. Полиция приехала оперативно, в течение 2-3 минут. Нападающего скрутили и увезли», - пишет в социальной сети автор видео.

В полиции Челябинска не подтвердили, что кто-либо обращался с сообщением о подобном инциденте.

«В полицию Челябинска никто не обращался. По сообщениям об инциденте в социальных сетях организована проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полицейские настоятельно рекомендуют жителям Челябинска, ставшим свидетелем любых противоправных действий, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, чтобы стражи порядка могли оперативно отреагировать на ситуацию, пресечь правонарушение и задержать преступника по «горячим» следам.