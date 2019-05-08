В Челябинске пьяный покупатель разбил бутылкой голову продавцу

Разгромил витрину и набросился с бутылкой на продавца: в Челябинске задержали буйного посетителя.

Конфликт покупателя и продавца произошел из-за бутылки воды в продуктовом магазине седьмого мая в Ленинском районе Челябинска. Подвыпивший покупатель просто пришел в ярость, когда продавец отказалась отдать воду бесплатно. Просьба оплатить покупку очень оскорбила мужчину.

«Он ударил кулаком в витрину, разбив ее, но на этом не смог остановиться: опрокинул стойку с хлебом и терминал. После всего проделанного, он все же расплатился за воду, но тут же с размаху ударил ей продавца. Неизвестно, что неадекват мог бы еще натворить, если бы не подоспевший экипаж «Витязя», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Напуганные сотрудники подсчитывают ущерб. В отделе полиции «Ленинский» уже разбираются в деталях произошедшего.

«Сообщение о данном факте зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.