В Челябинске ранее судимый зарезал молодую женщину

В Ленинском районе Челябинска ранее судимый местный житель ударом ножа в шею убил 25-летнюю женщину. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Трагедия произошла ночью восьмого июля на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Убитая вместе с подозреваемым распивали вместе спиртные напитки в одном из домов.

«Между ними произошел конфликт, они вышли на улицу, где мужчина нанес женщине удар ножом в шею. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщил начальник следственного отдела СК по Ленинскому району Константин Правосудов.

Мужчина задержан. Известно, что он ранее был судим за имущественные преступления. Следствие вышло с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.