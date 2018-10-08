В Челябинске ребенок прыгал на карнизе десятого этажа и выбрасывал вещи
В Челябинске ребенок прыгал на карнизе десятого этажа и выбрасывал вещи. Очевидцы вызвали спасателей.
ЧП произошло седьмого октября в Металлургическом районе Челябинска. Очевидцы сняли происходящее на видео и разместили его в социальной сети.
В доме по улице Румянцева 28 ребёнок скакал на подоконнике 10 этажа и выбрасывал вещи. Слава богу не вывалился. Спасателей вызвали», - написал очевидец.
Как сообщили в региональном МЧС, специалисты ведомства выезжали на вызов. Им помощь не понадобилась. К приезду спасателей ребенок самостоятельно вернулся в квартиру.