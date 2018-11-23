В Челябинске с седьмого этажа упала девушка. За ее жизнь сейчас борются медики. Полиция не исключает, что ее могли нарочно столкнуть вниз.

Трагедия произошла в Металлургическом районе Челябинска 22 ноября. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, предположительно с балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже многоэтажки, выпала девушка в верхней одежде. Она была одета так, как будто собралась на улицу. На ней были куртка, сапоги, джинсы.

«Она не выпала, а сама выпрыгнула. За её жизнь сейчас борются врачи скорой помощи. Не надо любить и не будет так больно», - написала жительница района Оксана Гринюк.

«Она соскользнула и долго висела, пытаясь удержаться. И любовь, я думаю тоже здесь не причём. Зачем одеваться в верхнюю одежду, чтобы выпасть из окна», - пишет Анна Шумакова

«Она не выпрыгнула, она пыталась в соседний балкон залезть! Она полчаса висела там и соскользнула», - высказывает свою версию Ксения Наумова.

По факту произошедшего полиция Челябинска начала проверку. Не исключается ни одна из версий трагедии.

«Заявление зарегистрировано. Проводится проверка», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Пострадавшая сейчас находится в реанимации. У нее множественные переломы. Прогнозов медики пока не дают.

Фото из соцсетей