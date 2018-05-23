В Челябинске сегодня едва не сгорела школа на ЧМЗ, занятия отменены

В Челябинске сегодня, 23-го мая, еда не сгорела школа №73 в Металлургическом районе. Предотвратить ЧП помогла система автоматической передачи сигнала о пожаре, эффективно сработавшая ранним утром, в 05.46. Сообщение поступило напрямую на пульт диспетчера пожарной охраны.

К месту незамедлительно выехали специалисты челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через пять минут первое отделение 4-й пожарно-спасательной части было на школьном крыльце. Параллельно следованию на вызов диспетчеры связались с персоналом объекта. Все произошло утром, поэтому учреждение еще не работало.

В телефонном разговоре сторож отметил, что обстановка нормальная и, по его данным, все спокойно. Однако сотрудники МЧС все равно отправились в разведку. Профессиональное чутье не обмануло огнеборцев: в подвальном помещении, в распределительном электрощите, произошло короткое замыкание с последующим горением. Оно было успешно ликвидировано при помощи первичных средств пожаротушения.

«Занятия в первой смен образовательного учреждения отменены. На месте работают специалисты энергослужбы, которые устраняют последствия короткого замыкания. После этого занятия возобновятся в полном объеме», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» Ирина Шафеева, 3-й отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области.