В Челябинске сгорело общежитие для мигрантов

В Челябинске произошел крупный пожар в общежитии, в котором жили мигранты из Узбекистана.

Ночью 17 марта сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в областном центре, по улице Героев Танкограда. В помещении общежития, которое использовалось для проживания сотрудников-мигрантов производственной компании «Челябметмаш», произошло возгорание.

«Через семь минут к месту прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В ходе разведки огнеборцы установили, что происходит горение на втором этаже, при этом существует угроза перехода огня на кровлю здания. Принятые сотрудниками МЧС меры позволили ликвидировать открытое горение в максимально короткие сроки с учетом непростой начальной обстановки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

До приезда огнеборцев из горящего здания эвакуировались 16 человек. Два человека пострадали и доставлены в больницу. В трех мигрантов в огне сгорели документы, помогать их восстанавливать будут сотрудники полиции.

«Сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску окажут иностранным гражданам помощь в восстановлении документов для возвращения на Родину. Установлено, что они трудились и проживали на законных основаниях. Нарушений миграционного законодательства не выявлено», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Причина возгорания устанавливается.