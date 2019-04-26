В Челябинске снесут недостроенное административное здание на Братьев Каширина

В Челябинске снесут недостроенное административное здание по улице Братьев Кашириных. Разрешение на его возведение городская администрация выдала обществу с ограниченной ответственностью «Компания 2А» неправомерно, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Проверка по обращению более двухсот горожан, возражавших против строительства, была проведена еще в конце 2016-го года. Согласно действующим на тот момент Правилам землепользования и застройки Челябинска разрешение на строительство административного здания в границах этого земельного участка (в районе улиц Чайковского и Братьев Кашириных) могло быть выдано только с учетом результатов публичных слушаний. Жители микрорайона на публичных слушаниях против строительства возражали. Однако их мнение орган местного самоуправления не учел.

Прокуратура Челябинской области оспорила разрешение на строительство в Арбитражный суд региона. По ходатайству прокурора дальнейшее строительство было приостановлено.

Впоследствии компания-застройщик продала недостроенное здание индивидуальному предпринимателю. Администрация Челябинска заключила с ним договор аренды земельного участка для завершения строительства и вновь незаконно выдала разрешение на строительство.

Эти акты региональная прокуратура также оспорила в Арбитражный суд, который признал разрешение на строительство и договор аренды земельного участка недействительными. Объект признали самовольной постройкой, которую необходимо снести.

Запись о регистрации права собственности на объект незавершенного строительства в Едином государственном реестре недвижимости погашена.