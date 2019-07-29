Дело на миллион

В Челябинске сотрудница автомойки угнала иномарку клиентки и попала в аварию
Происшествия
Сегодня, 14:01
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинские полицейские задержали сотрудницу автомоечного комплекса, которая взяла машину клиентки, которую та оставила для мойки и совершала аварию. Скрывшись с места дорожно-транспортного происшествия, женщина вернула машину на место.

В полицию Тракторозаводского района Челябинска обратилась автоледи, которая заявила о том, что оставила свою иномарку на автомойке, а когда пришла забирать машину, то обнаружила на ней повреждения. Ущерб она оценила в один миллион рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска отдела установили предполагаемую подозреваемую с помощью видеозаписи с камер наблюдения, установленных внутри помещения организации. Ею оказалась ранее не судимая местная жительница, занимающая должность оператора высокого давления на данном автомоечном комплексе», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Как выяснилось, сотрудница автомойки решила на чужой машине съездить в магазин за сигаретами. В какой-то момент она не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение. После этого она вернула машину на автомойку и спокойно ушли с работы домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор: 
Инна Шемаева
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