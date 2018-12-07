В Челябинске сотрудники ДПС спасли девушку с приступом эпилепсии

В Челябинске экипаж сотрудников ДПС пришел на помощь девушке, у которой случился приступ эпилепсии в автомобиле.

Стражи порядка несли службу на въезде в город, и к ним подъехала легковушка, в которой находились водитель, его жена и дочка. Было видно, что девушка задыхается. Мужчина рассказал, что у дочери начался приступ и он не знает, что делать, так как в Челябинск семья ехала в гости.

Сотрудники ДПС Сергей Милюков и Владислав Костюкевич не растерялись. Один из инспекторов мгновенно пересел в машину обратившейся за помощью семьи и стал оказывать девушке первую доврачебную помощь, а второй сотрудник поехал в больницу, сказав отцу пострадавшей двигаться следом.

Организовав сопровождение автомобиля с больной девушкой до лечебного учреждения, инспектор из патрульного автомобиля связался с дежурной частью, сотрудники которой передали информацию в больницу. Уже через несколько минут легковой автомобиль в сопровождении экипажа ДПС подъехал к приемному отделению. Полицейские передали девушку медикам.

Как отмечают в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции девушку-пассажира удалось спасти. От водителя автомобиля в адрес Госавтоинспекции пришло благодарственное письмо