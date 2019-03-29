В Челябинске сотрудники ФСБ задержали полицейских при получении взятки

В Челябинске при получении взятки задержаны двое полицейских. Их задержали с поличным при получении тридцати тысяч рублей от бизнесмена.

Очередное коррупционное преступление, в котором замешаны сотрудники полиции Челябинска, было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно со службой собственной безопасности областного ГУ МВД. Стражи порядка получили от предпринимателя тридцать тысяч рублей за непроведение в отношении него проверки.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный информированный источник, бизнесмен работает в сфере общественного питания. Задержание полицейских происходило возле магазина «Старт», расположенного на улице Бажова. Взяточники были взяты с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Взятка».

«По данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудников будет доказана, то они будет уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. За данное преступление им грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы. Их непосредственный начальник будет привлечен к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

За последние несколько месяцев полицейские Челябинска не раз оказываются в центре коррупционных скандалов. Ночью, 20 декабря, силовики задержали замначальника полиции Центрального района Евгения Ишеева. Он подозревается в мошенничестве. За 150 тысяч рублей Ишеев пообещал переквалифицировать одно из дел, что расследовал, со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на более мягкую. Его задержали при получении второй части взятки – 50 тысяч рублей. 100 тысяч Ишеев получил ранее.

Также в декабре сотрудник ГИБДД Челябинска, патрулируя улицы Челябинска, остановил автомобиль местного жителя. При проверке документов выяснилось, что права у водителя поддельные. За 20 тысяч рублей инспектор ГИБДД согласился сделать вид, что этого не заметил.

СК уже возбудил в отношении инспектора уголовное дело по статье «Получение взятки».