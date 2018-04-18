В Челябинске совершен вооруженный налет на торговый павильон
В Челябинске совершен вооруженный налет на торговый павильон. Угрожая огнестрельным оружием, преступник похитил 200 тысяч рублей.
Челябинскими сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в разбое, совершенном в торговом павильоне на территории Тракторозаводского района по улице Горького, 81.
Мужчина, применив неизвестный тип огнестрельного оружия, открыто похитил более 200 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Приметы подозреваемого: на вид около 30-35 лет, азиатской внешности, рост – 170-175 сантиметров, среднего телосложения.
Отличительная черта в одежде подозреваемого – толстовка серого цвета с вертикальной надписью «1971» и капюшоном черного цвета.
В случае, если Вы знаете местонахождение подозреваемого лица либо узнали его, необходимо об этом сообщить по телефонам 8 (351) 263-64-13, 265-75-74, 267-77-07, 267-77-04 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.