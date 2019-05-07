В Челябинске совершены дерзкие нападения на микрофинансовые организации

Челябинские полицейские разыскивают подозреваемого в совершении разбойных нападений на микрофинансовые организации. Требуется помощь очевидцев.

На территории города совершено два разбойных нападения на офисы микрофинансовых организаций. Подозреваемый, угрожая сотрудникам кредитных организаций предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитил денежные средства на общую сумму около 30 000 рублей.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что данные преступления совершены одним и тем же лицом.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 25-30 лет, рост 175-185 см, среднего телосложения, глаза карие.

«По данным фактам в отделах полиции «Металлургический» и «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Челябинцам, располагающим информацией о личности подозреваемого, его местонахождении, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02 или по телефону 8 963 077 77 16. Конфиденциальность гарантируется.