В Челябинске стартовала операция «Мак-2019»
Происшествия
Сегодня, 14:29

Полицейские Челябинска в рамках стартовавшей в столице Южного Урала операции «Мак-2019» «накрыли» наркопритон и задержали очередных любителей анаши и «синтетики». Стражи порядка просят жителей областного центра сообщать об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Наркопритон полицейские обнаружили в доме, расположенном по улице Свободы в Советском районе Челябинска. Хозяйка квартиры сама плотно «сидит» на наркотиках и уже была судима за их распространение. Жилье она предоставляла себе подобным. Стражи порядка появились на пороге «нехорошей» квартиры, когда в ней находилась сама владелица и еще два наркомана.

«В ходе проведения осмотра помещения квартиры полицейскими обнаружены и изъяты шприцы с остатками наркотических средств и предметы, используемые для потребления наркотиков. Хозяйка квартиры и двое «посетителей» были привлечены к административной ответственности по статье «Употребление наркотических средств без назначения врача». Им грозит штраф до пяти рублей или административный арест на срок до 15 суток», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении хозяйки квартиры также возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Еще двух наркоманов полицейские задержали на улицах Челябинска. Они попались с анашой и «синтетикой». Один из них оказался ранее судимый по «наркотической» статье местный житель. Он заключен под стражу. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

«В случае выявления любых фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе обнаружения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений либо незаконных посевов таких растений, челябинцы могут сообщить данную информацию в дежурную часть полиции, позвонив по телефонам: 265-02-00, 266-14-14 или 02», - говорит заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Челябинску Максим Юхименко.

Сообщения от жителей города принимаются круглосуточно.

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Теги
УМВД по городу Челябинску
Наркотики
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