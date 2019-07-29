В Челябинске сторож детского сада покалечил пьяного мужчину бензопилой
Происшествия
Сегодня, 11:58
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали сторожа детского сада, который напал на пьяного мужчину с бензопилой. Тот под влиянием алкоголя решил, что в выходной день его ребенок находится в дошкольном учреждении и пришел забирать его.

ЧП произошло дней 28 июля на территории детского сада, расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска.  26-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, потребовал у сторожа отдать ему ребенка. Мужчина в это время занимался благоустройством. У него в руках была бензопила.

«На возражения о том, что в воскресенье в учреждении дети не прибывают, мужчина нанес сторожу удар кулаком в область лица, после чего сотрудник охранного предприятия и решил прогнать мужчину с помощью бензопилы», - сообщил официальный представитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

У пострадавшего рваная рана предплечья с повреждением сухожилия. Он госпитализирован в больницу.

«В полиции сообщение об инциденте зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Росгвардия
УМВД по городу Челябинску
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