В Челябинске у мигранта отобрали маршрутку

В Челябинске сотрудники службы судебных приставов и ГИБДД нашли маршрутное такси, принадлежащее должнику. Машина была остановлена на маршруте и арестована.

В службе судебных приставов Металлургического района Челябинска находилось исполнительное производство по взысканию с уроженца Таджикистана 170 тысяч рублей. Деньги мужчина получил от местной жительницы за покупку имеющегося у него микроавтобуса, чтобы потом сдавать ее в аренду. С ним мигрантом женщина расплатилась, но машину так и не получила.

Выяснилось, что автомобиль ездит по городу на маршруте № 19 и попросила объявить транспортное средство в розыск.

«30 мая маршрутное такси было остановлено в Ленинском районе. Водитель был привлечен за нарушение правил дорожного движения, а автомобиль арестован за долги хозяина машины», - сообщил начальник отдела пропаганды ГИБДД Челябинска Сергей Луценко.

За рулем находился нанятый водитель, который сказал, что хозяин маршрутного такси уехал в Таджикистан. Машину сопроводили на площадку к судебным приставам, после этого ее хозяин довольно быстро прибыл из «Таджикистана».

«Оказывается, он никуда не уезжал, а поручил жене на звонки приставов озвучивать версию о его отсутствии. Из ремарок на происходящее стало понятно, что автовладелец готов сжечь машину, чтобы она никому не досталась, поэтому было принято решение об изъятии микроавтобуса», - сообщила ведущий специалист-эксперт УФССП России по Челябинской области Ольга Шебанова.

У должника есть десять суток для погашения долга, в противном случае машину ждет независимая оценка и передача на реализацию.