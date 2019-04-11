В Челябинске у жителя Ростова-на-Дону изъяли 84 килограмма наркотиков

В Челябинске суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств массой более 84 килограммов. Наркодилер из Ростова-на-Дону 13 лет проведет в колонии строгого режима.

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Ростова-на-Дону. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Контрабанда наркотических средств», «Незаконные производство и сбыт наркотических средств и психотропных веществ» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ».

В суде установлено, что с 2016 года по 2017 год злоумышленник с сообщниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, незаконно ввез на территорию Российской Федерации из Федеративной Республики Германия для последующего сбыта наркотические средства – каннабис, кокаин, гашиш. Кроме этого, мужчина принимал активное участие в производстве наркотических средств, а также осуществлял их сбыт дистанционным способом с использованием мессенджеров в сети «Интернет», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Противоправная деятельность группы носила законспирированный характер, осуществлялась в различных регионах Российской Федерации, в том числе в Челябинской и Ростовской областях, Республике Башкортостан. За указанное время мужчиной было совершено 280 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, общая масса изъятых веществ составила 84 килограмма.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя – Челябинского транспортного прокурора, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.